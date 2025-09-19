Общество 19.09.2025 в 17:21

Улан-удэнка получила 10 месяцев исправительных работ за осквернение памятника

Она залезла на монумент, будучи пьяной
Текст: Карина Перова
Улан-удэнка получила 10 месяцев исправительных работ за осквернение памятника
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ вынесли приговор женщине за осквернение памятника по улице Смолина, посвящённого 18-ти красногвардейцам и партизанам, павшим в боях за освобождение Верхнеудинска в 1920 году от японо-американских интервентов и семеновских банд.

В ночь на 20 июня горожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взобралась на монумент. Тем самым она публично осквернила символ воинской славы России и оскорбила память защитников Отечества.

«Верховный суд Республики Бурятия с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства», - отметили в прокуратуре Бурятии.

