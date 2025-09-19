Авиакомпания «Якутия» запретила перевозить пауэрбанки в багаже и ручной клади на багажных полках

Главной целью более строгих правил – обеспечение безопасности полетов. «Якутия» на своём сайте напомнила, что по предписанию ICAO и в связи с инцидентами, связанными с возгоранием некоторых типов пауэрбанки в полёте, перевозка портативных электронных устройств осуществляется только в пассажирском салоне ВС в качестве ручной клади, где в случае инцидента можно сразу принять меры, устраняющие его последствия.

«Якутия» первой на российском рынке подключилась к процессу ограничений и пошла на более серьезное ужесточение условий перевозки. В июне именно на его рейсе устройство загорелось, а пассажирка получила ожог, пытаясь его потушить.

Авиакомпания осуществляет рейсы по маршруту Иркутск-Якутск.