Улан-Удэ впервые соберёт гастрономический фестиваль «Амтатай»

В эти выходные, 20-21 сентября, центр Улан-Удэ кардинально преобразится. Площадь Революции и Гостиные ряды станут эпицентром первого в истории города масштабного гастрономического фестиваля «Амтатай» (0+). Событие обещает стать главной кулинарной тусовкой года с участием лучших ресторанов, звездными концертами и уникальными мастер-классами.Сердцем фестиваля станет масштабный фуд-корт прямо на площади Революции. Здесь разместятся 14 тематических локаций от ведущих ресторанов и кафе города.Особенность меню в том, что каждое заведение разработало его специально для фестиваля. Гостей ждут как традиционные блюда в новой подаче, так и смелые гастрономические эксперименты. В меню заявлены: брускетта с кровяной колбасой, черемуховый бисквит с соленой карамелью и крошкой белого шоколада и многие другие позиции.Организаторы подготовили для гостей не только пищевое, но и культурное разнообразие. В программе фестиваля – звездные концерты и уникальные мастер-классы. Пока публика будет пробовать блюда, на сцене выступят популярные музыкальные коллективы.Фото: Минтуризма Бурятии