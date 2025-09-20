Общество 20.09.2025 в 13:01

Улан-Удэ впервые соберёт гастрономический фестиваль «Амтатай»

Площадь Революции на выходных превратится в масштабный фуд-корт с локальной едой и концертами
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Улан-Удэ впервые соберёт гастрономический фестиваль «Амтатай»
В эти выходные, 20-21 сентября, центр Улан-Удэ кардинально преобразится. Площадь Революции и Гостиные ряды станут эпицентром первого в истории города масштабного гастрономического фестиваля «Амтатай» (0+). Событие обещает стать главной кулинарной тусовкой года с участием лучших ресторанов, звездными концертами и уникальными мастер-классами.

Сердцем фестиваля станет масштабный фуд-корт прямо на площади Революции. Здесь разместятся 14 тематических локаций от ведущих ресторанов и кафе города.

Особенность меню в том, что каждое заведение разработало его специально для фестиваля. Гостей ждут как традиционные блюда в новой подаче, так и смелые гастрономические эксперименты. В меню заявлены: брускетта с кровяной колбасой, черемуховый бисквит с соленой карамелью и крошкой белого шоколада и многие другие позиции.

Организаторы подготовили для гостей не только пищевое, но и культурное разнообразие. В программе фестиваля – звездные концерты и уникальные мастер-классы. Пока публика будет пробовать блюда, на сцене выступят популярные музыкальные коллективы.

Фото: Минтуризма Бурятии
Теги
фестиваль

Все новости

Улан-Удэ впервые соберёт гастрономический фестиваль «Амтатай»
20.09.2025 в 13:01
В Бурятии фрезеруют асфальт на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита
20.09.2025 в 12:54
За сутки в Бурятии ликвидировано 9 пожаров, спасены 11 человек
20.09.2025 в 09:15
Спортсмены из Бурятии взяли 4 золота на первенстве мира по муайтай
20.09.2025 в 09:04
Программистам Бурятии придется полностью переизобретать себя
20.09.2025 в 08:00
В Бурятии пенсионерку перепутали с другой пациенткой, удалив у нее здоровую почку
20.09.2025 в 07:00
Депутаты Сибири и Дальнего Востока собрались в Улан-Удэ
19.09.2025 в 19:55
Монголия может закупить в Китае БПЛА
19.09.2025 в 17:45
Спортсменка из Бурятии завоевала «серебро» кубка России по пауэрлифтингу
19.09.2025 в 17:40
Авиакомпания «Якутия» запретила перевозить пауэрбанки в багаже и ручной клади на багажных полках
19.09.2025 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии фрезеруют асфальт на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита
Современная технология ремонта дорог позволяет экономить материалы и сохранять прочность дорожного полотна
20.09.2025 в 12:54
Программистам Бурятии придется полностью переизобретать себя
IT-рынок переживает значительную трансформацию
20.09.2025 в 08:00
В Бурятии пенсионерку перепутали с другой пациенткой, удалив у нее здоровую почку
65-летняя жительница республики стала инвалидом из-за чудовищной ошибки врачей
20.09.2025 в 07:00
Авиакомпания «Якутия» запретила перевозить пауэрбанки в багаже и ручной клади на багажных полках
Теперь электронные устройства должны находиться рядом с пассажиром
19.09.2025 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru