Общество 20.09.2025 в 16:38

Релоканты из Бурятии могут оказаться без активных сим-карт

Глава Роскомнадзора рассказал о планах блокировать звонки россиян в роуминге
Текст: Иван Иванов
Роскомнадзор запросил у операторов связи информацию об их клиентах, находящихся за рубежом. Потом эти данные будут передаваться на регулярной основе платформам и мессенджерам, чтобы те могли вводить ограничения для находящихся за рубежом абонентов, «Известям» глава Роскомнадзора Андрей Липов. Часть абонентов могут лишиться связи в ходе зачистки баз мобильных операторов, которую компании должны провести по требованию ведомства.

«Мы начали работу с операторами, чтобы они в онлайн-режиме сообщали нашим платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге. Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения», — сказал Липов.

При этом, по его словам, чиновники хотят придумать систему, которая бы позволила продолжать пользоваться связью россиянам, выезжающим за рубеж на отдых или по работе.
Чиновники также намерены потребовать от мессенджеров ввести ограничения для звонков россиянам с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты, следует из слов Липова. Дозвониться российскому пользователю можно будет только в том случае, если тот внесет аккаунт пользователя иностранной сим-карты в свой персональный белый список.

Процесс «запретительства»  в стране  нарастает и не думает останавливаться.

В связи с этим проблемы могут возникнуть у жителей Бурятии, выехавших за рубеж и продолжающих работать в удаленном режиме, не теряя связи со страной. По некоторым оценкам их число составляет от нескольких тысяч до десяти тысяч человек, в основном молодого возраста. Многие заняты в IT-индустрии и находятся в самых различных странах - в основном в США, Израиле, Монголии, Тайланде и Южной Корее.

Фото: «Номер один»

