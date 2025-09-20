Нейросеть для паспорта: в МВД Бурятии предупредили об опасности популярного «лайфхака»

В социальных сетях набирает популярность новый «лайфхак». Пользователям предлагают не тратить время и деньги на фотосалоны, а использовать нейросети для создания идеального фото на паспорт. Алгоритмы обещают безупречный свет, ровный тон кожи и безукоризненный внешний вид. Однако в МВД по Бурятии такой способ называют не лайфхаком, а прямой дорогой к отказу в получении главного документа.Главное требование к фотографии на паспорт — ее реалистичность. Любая цифровая обработка, направленная на изменение внешности, строго запрещена. Под запрет попадает не только фотошоп, но и любые фильтры, ретушь и, тем более, генерация изображения нейросетью с нуля.«Неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче документа, который не предусматривает возврат уплаченной госпошлины», — предупреждают в ведомстве.Между тем, в МВД сообщают, что с января по август 2024 года в предоставлении госуслуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ отказали примерно 3,9 тысячам заявителей по разным основаниям.Чтобы не потерять время и деньги, специалисты МВД рекомендуют сверяться с официальными источниками. Все требования к фотографиям на паспорт и другие документы подробно изложены в административных регламентах на сайте МВД России.Фото: «Номер один»