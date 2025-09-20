Почти три тысячи улан-удэнцев вышли на старт «Кросса нации»

Главный массовый забег страны собрал в минувшие выходные в Улан-Удэ рекордное количество участников. На старт «Кросса нации» в Верхней Берёзовке вышли почти 2,9 тысячи горожан всех возрастов, от дошкольников до ветеранов. Мероприятие в этом году прошло в особом патриотическом ключе.«Мы помним, что сделали для нас деды и прадеды. Но мы также помним, что делают для нас сегодня наши братья и отцы, находясь на специальной военной операции. И ваше участие, ваши победы – это тоже помощь им», — обратился к собравшимся председатель городского Комитета по физкультуре и спорту Андрей Дзюбенко.Дистанции были подготовлены для всех. Самые юные бегуны, дошкольники, преодолели 500 метров. Ученики начальных классов бежали 1 километр, а школьники старших классов и ветераны спорта — 2 километра. Студенты проверили силы на трёхкилометровой трассе. Женщины бежали 4 километра, а мужчины — самую длинную дистанцию в 6 километров.Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится с 2004 года и давно стал для Улан-Удэ не просто соревнованием, а масштабным спортивным праздником, объединяющим поколения и пропагандирующим здоровый образ жизни.Фото: loon.site