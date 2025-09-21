Огнеборцы Бурятии на скорость поднялись на 41 этаж

Вчера, 20 сентября, во Владивостоке прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъёму «Дальневосточная вертикаль». В них приняли участие огнеборцы МЧС Бурятии, показав свою хорошую спортивную подготовку.

В этом году мероприятие стало юбилейным и организаторы провели его в пятый раз.

- За звание «сильнейших» приехали побороться более 120 спортсменов. В полной боевой экипировке участникам предстояло покорить 41-этажное здание. В командном зачёте победа досталась Приморскому краю. Серебро забрала Бурятия, а бронза досталась Забайкальскому краю, - прокомментировали в МЧС республики.

Фото: loon.site