Улан-удэнцев оставят без зоны отдыха

В Улан-Удэ начнут убирать сезонную зону отдыха на площади Советов. К ее демонтажу сотрудники Комитета по благоустройству приступят 23 сентября.

- Это воскресенье – последний выходной для посещения сезонной зоны отдыха в центре города в этом году. Со вторника специалисты приступят к демонтажу всех элементов благоустройства. Они будут отправлены на хранение на базу Комбината по благоустройству, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города