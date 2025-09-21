Общество 21.09.2025 в 13:06

Улан-удэнцев оставят без зоны отдыха

Площадь Советов будет пустовать до следующего лета
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцев оставят без зоны отдыха

В Улан-Удэ начнут убирать сезонную зону отдыха на площади Советов. К ее демонтажу сотрудники Комитета по благоустройству приступят 23 сентября.

- Это воскресенье – последний выходной для посещения сезонной зоны отдыха в центре города в этом году. Со вторника специалисты приступят к демонтажу всех элементов благоустройства. Они будут отправлены на хранение на базу Комбината по благоустройству, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города

 

 

