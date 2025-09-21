Общество 21.09.2025 в 14:03

В Улан-Удэ завершается ремонт дороги на Элеваторе

Под путепроводом сегодня ночью появится новый асфальт
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ завершается ремонт дороги на Элеваторе

Сегодня ночью сотрудники Комбината по благоустройству планируют провести последний этап ремонтных работ на проспекте 50-летия Октября. Под путепроводом будут укладывать новое асфальтовое покрытие.

В ночь с 20 на 21 сентября специалисты демонтировали старое асфальтовое покрытие на участке дороги длиной 300 метров в направлении улицы Ленина, сообщают в мэрии города.

Фото: мэрия города

ремонт дороги

