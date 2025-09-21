Иркутянка оформила несколько кредитов на кавалера, когда он уснул

Накануне житель Иркутска на собственном примере убедился, что вступать в близкие отношения следует лишь с проверенными и надежными женщинами. Забежав в гости к даме, выпив и расслабившись в тёплой и дружеской обстановке, мужчина оставил возле кровати свой смартфон с весьма простым кодом блокировки. Этим и воспользовалась малознакомая женщина в своих корыстных целях.На прошлой неделе Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в краже в особо крупном размере. Как установило следствие, женщина распивала спиртные напитки со знакомым. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она взяла его смартфон и через мобильное приложение банка оформила на его имя несколько кредитов на сумму более 1,2 миллиона рублей. Полученные деньги она перевела на свой счет и потратила на личные нужды. Мужчина узнал о случившемся, когда позже зашёл в мобильный банк и с удивлением обнаружил, что стал должником. Вернуть деньги женщина не смогла и он обратился в полицию с заявлением.В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.Фото: loon.site