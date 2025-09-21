Иркутяне померзнут ещё неделю

Начало отопительного периода в Иркутске могут перенести на 28 сентября. Информация об этом появилась в телеграм-чате губернатора Игоря Кобзева, сообщение опубликовали представители министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области. Официально администрация города пока не заявляла о переносе сроков.

Отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не выше +8 градусов. В нескольких районах Иркутской области такие погодные условия ожидаются позже 28 сентября. В первую очередь подключат социальные объекты.

Как сообщает Irk.ru, ранее планировалось, что отопление начнут подключать в городе с 17 сентября. Позже дату начала отопительного сезона перенесли на 22 сентября из-за теплой погоды.

Прогнозируется, что с 22 сентября температура в Иркутской области превысит среднемноголетние значения. Ожидается, что столбики термометров поднимутся на 6—7 градусов выше, чем обычно, и покажут около +20 градусов.

Более поздний старт отопительного сезона в Иркутске по сравнению с Улан-Удэ, а чаще всего тепло в Иркутске дают на неделю-две позже (в столице Бурятии уже до 20 сентября все дома были подключены к отоплению), говорит о более тёплом климате у соседей. Это связано с гораздо более близким соседством с Байкалом, который осенью отдаёт все накопленное за лето тепло, смягчая климат.

Фото: loon.site