В 2026 году цены на продукты в Бурятии вырастут еще на 2%

В России увеличат НДС с 20% до 22%
Текст: Иван Иванов
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в случае повышения налога на добавленную стоимость (НДС)  могут вырасти розничные цены, - сообщает ТАСС.

Повышение налога на НДС в России может привести к раскрутке инфляции и ключевой ставки. Такое мнение высказал ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее в СМИ обсуждались планы правительства РФ  по возможному повышению ставки НДС с 20 до 22% для уменьшения дефицита бюджета, который растёт в связи с ростом оборонных расходов и одновременным снижением доходов из-за падения цен на нефть и усиления санкционного давления.
 - Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации - это если налог на добавленную стоимость будет повышаться. Это может привести к тому, что НДС все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее, - сказал Шохин.

 - Правительство РФ уже пыталось закрыть дыры в бюджете, подняв с января 2025 года  ставку налога на прибыль организаций  с 20% до 25%. Однако это не помогло, поскольку многие предприятия, в том числе в Бурятии, оказались без прибыли в связи с экономическими сложностями и ростом издержек, - сообщил «Номер один» предприниматель Баир Будаев. - И предприятия законно минимизировали выплату налога на прибыль. Что касается НДС, то от него не отвертишься, поскольку он торчит в каждом кассовом чеке, когда вы покупаете продукты в супермаркете. На 2% в итоге цены вырастут, если с 1 января 2026 года российское правительство все-же увеличит ставку НДС.

Фото: Номер один

