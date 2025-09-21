Глава Бурятии поздравил лесников с их праздником

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с их профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье сентября.

- Поздравляю вас с Днем работников леса! Леса Бурятии – наше главное богатство, и именно вы защищаете их и восстанавливаете для будущих поколений. В этом году вашими усилиями потушено более 600 пожаров и высажены миллионы новых деревьев. Спасибо за ваш труд, самоотверженность и любовь к родной земли! Желаю здоровья, благополучия и успехов, - написал Цыденов в своем ТГ-канале.

Фото: РАЛХ