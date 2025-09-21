Общество 21.09.2025 в 16:21

Глава Бурятии поздравил лесников с их праздником

21 сентября отмечается День работников леса
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Глава Бурятии поздравил лесников с их праздником

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с их профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье сентября.

- Поздравляю вас с Днем работников леса! Леса Бурятии – наше главное богатство, и именно вы защищаете их и восстанавливаете для будущих поколений. В этом году вашими усилиями потушено более 600 пожаров и высажены миллионы новых деревьев. Спасибо за ваш труд, самоотверженность и любовь к родной земли! Желаю здоровья, благополучия и успехов, - написал Цыденов в своем ТГ-канале.

Фото: РАЛХ

Теги
лесники

Все новости

Глава Бурятии поздравил лесников с их праздником
21.09.2025 в 16:21
В Улан-Удэ стартовали международные соревнования по борьбе
21.09.2025 в 16:00
В 2026 году цены на продукты в Бурятии вырастут еще на 2%
21.09.2025 в 15:41
Иркутяне померзнут ещё неделю
21.09.2025 в 15:27
Иркутянка оформила несколько кредитов на кавалера, когда он уснул
21.09.2025 в 15:05
В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка
21.09.2025 в 14:33
В Улан-Удэ завершается ремонт дороги на Элеваторе
21.09.2025 в 14:03
За неделю мошенники увели из Бурятии 6 млн рублей
21.09.2025 в 13:29
Улан-удэнцев оставят без зоны отдыха
21.09.2025 в 13:06
Огнеборцы Бурятии на скорость поднялись на 41 этаж
21.09.2025 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В 2026 году цены на продукты в Бурятии вырастут еще на 2%
В России увеличат НДС с 20% до 22%
21.09.2025 в 15:41
Иркутяне померзнут ещё неделю
Старт отопительного сезона из-за аномально теплой осени перенесли на конец сентября
21.09.2025 в 15:27
Иркутянка оформила несколько кредитов на кавалера, когда он уснул
Она зашла с его смартфона в мобильный банк и взяла 1,2 млн рублей
21.09.2025 в 15:05
В Улан-Удэ завершается ремонт дороги на Элеваторе
Под путепроводом сегодня ночью появится новый асфальт
21.09.2025 в 14:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru