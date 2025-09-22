Монголия намерена привлечь до полутора миллиардов долларов

Монголия проведёт международную Конференцию сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в августе будущего года. В Улан-Батор приедут делегаты из 190 стран мира, - сообщает агентство Монцамэ.

Проведение конференции позволит Монголии представить политические инициативы, привлечь финансирование и запустить проекты в сфере охраны окружающей среды. Страна будет опираться на опыт соседей. Так, например, Индия запустила проект по восстановлению земель площадью 26 млн га, привлекая 1,5 млрд долларов США. В 2022 году Кот-д’Ивуар реализовал региональную инициативу по озеленению Африки и борьбе с опустыниванием под названием "Африканский зеленый пояс", привлекая 2,5 млрд долларов США. Саудовская Аравия в прошлом году инициировала "Партнерство по повышению устойчивости к засухе" для международной реализации, подтвердив обязательство выделить 12,15 млрд долларов США.

Проведение 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Улан-Баторе укрепит внешнеполитическое лидерство и престиж Монголии, а также привлечёт международное внимание, - полагают в Монголии. Это позволит заключить двусторонние и многосторонние соглашения, поддержать национальные и сельские инициативы, а также начать совместные проекты. Кроме того, конференция повысит осведомлённость о важности охраны окружающей среды и устойчивого развития, оказав прямое и косвенное влияние на экономику страны.

Планируется, что 10 тысяч делегатов из более чем 190 стран соберутся для обсуждения экологических проблем, таких как опустынивание, деградация земель, засуха и пастбища, а также их решений. Они оплатят своё пребывание в Монголии за счёт собственных средств. Конференция станет формой делового туризма и инвестицией в гостиничный, продовольственный, транспортный и сервисный секторы Улан-Батор, а также поддержит отечественных предпринимателей.

Монголия будет председательствовать в Конвенции ООН с августа 2026 года до конца 2028 года. Это даст возможность разрабатывать, реализовывать и возглавлять политику, инвестиции и партнёрства. Правительство, принимающее Конференцию сторон, и заинтересованные стороны смогут представлять и утверждать предложения. В Монголии также разработана международная стратегическая инициатива "STEPPE ACTION AGENDA". Она основана на комплексном управлении земельными и водными ресурсами, ориентированными на пастбища и природу.

