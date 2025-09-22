В магазине Улан-Удэ торговали палеными кроссовками «Адидас»

В одном из магазинов Улан-Удэ торговали палеными кроссовками «Адидас». Контрафактную спортивную обувь в ходе проверки обнаружили сотрудники Бурятской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что у продавца отсутствовали разрешительные документы. Ущерб, нанесенный правообладателям известного бренда, превысил 3,5 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры», - отметили в надзорном ведомстве.