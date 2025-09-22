Общество 22.09.2025 в 10:02

В Улан-Удэ мощно взялись за несанкционированные вывески

Объем наложенных штрафов подскочил в четыре раза
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ мощно взялись за несанкционированные вывески
Фото: архив «Номер один»

В текущем году в столице Бурятии на предпринимателей уже составили 57 протоколов за несанкционированные вывески. Возможно, в свое время предприниматели имели разрешение на установку тех вывесок, но они прежние разрешения устарели. По указанным протоколам наложено штрафов на 420 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года муниципальные власти составили 24 протокола на 104 тыс. рублей.

Специалисты взялись за контроль вывесок на системной основе. Так, в июле и августе текущего года были проведены рейды по ул. Терешковой и Октябрьской, по итогам которых составили сразу 46 протоколов.

Муниципалитет призывает предпринимателей внимательно отнестись к вопросу вывесок на их торговых и других точках, проверить является ли ранее полученное разрешение действительным сейчас. Собственников и арендаторов зданий также призывают внимательно следить за состоянием фасадов.

Необходимо поддерживать должный порядок, ведь за граффити, наклеенные объявления и т. д. также предусмотрена ответственность. Власти, выявив непорядок, дают три дня на очистку. В случае, если ситуация не приведена в норму, составляется протокол об административном нарушении со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 2025 году по таким фактам в Улан-Удэ составлено 24 протокола.

