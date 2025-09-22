Общество 22.09.2025 в 10:18

В Улан-Удэ реформируют городскую систему отопления

В этом году с угля на электроотопление перевели три малых котельных
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ реформируют городскую систему отопления
Фото: архив «Номер один»

В столице Бурятии согласно графика завершилось подключение потребителей к централизованному отоплению. Тепло получили 2258 многоквартирных дома и почти 400 социальных объектов.

На котельных, тепломагистралях, центральных тепловых пунктах десятки датчиков отслеживают в режиме реального времени параметры подающегося абонентам отопления. В числе заметных изменений – перевод части малых квартальных котельных с традиционного топлива на электричество. В этом году такая реформа прошла по трем котельным, а до конца года и на объекте по ул. Красной звезды будет смонтирована модульная электрокотельная.

А на ул. Лысогорской малую котельную закроют, т. к. потребители там переводятся на отопление от ТЭЦ-1 «ТГК-14». При подготовке к отопительному сезону прошел капремонт 7 км теплосетей на сумму более, чем 100 млн рублей.

Вопросы восстановления бордюров, асфальта, прочих атрибутов благоустройства обещают решить до конца сентября.

