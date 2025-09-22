«Нож» из Бурятии спасает жизни бойцов СВО на передовой

Хирург с позывным «Хутаг», что в переводе с бурятского означает «нож», работает в больнице в Улан-Удэ. С началом СВО – с мая 2022 года ездит добровольцем в Курскую область и занимается тем, что получается лучше всего – оперирует раненых.

- Дед у меня фронтовик, я не мог не ехать. Это в душе с рождения на элементарном уровне - защищать семью, дом, родных и близких, - объясняет свое желание помогать врач-доброволец.

Весной «Хутаг» в очередной раз выехал в медицинский батальон. Сейчас вместе с ним - еще два земляка, терапевт и анестезиолог. Команда врачей универсальна и взаимозаменяема. Хирург не раз оказывался в роли травматолога, а терапевт проводил операции. С начала поездки «Хутаг» вытащил уже «миллион осколков» и спас сотни бойцов.

- Народный фронт с «Хутагом» познакомился в марте - врач пришел к нам, чтобы помочь разгрузить медицинские препараты, переданные для раненых бойцов. Он регулярно пополняет сбор "Все для Победы!", с одного из них получилось закрыть заявку наших волонтеров и закупить им ткани для масксетей.

Фото: «Народный фронт»