Общество 22.09.2025 в 10:41

«Нож» из Бурятии спасает жизни бойцов СВО на передовой

Хирург с таким позывным работает в Курской области добровольно
Текст: Елена Кокорина
Хирург с позывным «Хутаг», что в переводе с бурятского означает «нож», работает в больнице в Улан-Удэ. С началом СВО – с мая 2022 года ездит добровольцем в Курскую область и занимается тем, что получается лучше всего – оперирует раненых.

- Дед у меня фронтовик, я не мог не ехать. Это в душе с рождения на элементарном уровне - защищать семью, дом, родных и близких, - объясняет свое желание помогать врач-доброволец.

Весной «Хутаг» в очередной раз выехал в медицинский батальон. Сейчас вместе с ним - еще два земляка, терапевт и анестезиолог. Команда врачей универсальна и взаимозаменяема. Хирург не раз оказывался в роли травматолога, а терапевт проводил операции. С начала поездки «Хутаг» вытащил уже «миллион осколков» и спас сотни бойцов.

- Народный фронт с «Хутагом» познакомился в марте - врач пришел к нам, чтобы помочь разгрузить медицинские препараты, переданные для раненых бойцов. Он регулярно пополняет сбор "Все для Победы!", с одного из них получилось закрыть заявку наших волонтеров и закупить им ткани для масксетей. Вы также можете внести вклад в поддержку бойцов и волонтеров. Для этого переходите по ссылке, - рассказывают в группе «Народного фронта».

Фото: «Народный фронт»

