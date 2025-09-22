В столице Бурятии мужчину-помощника алкоголиков наказали за нарушения

Регулярные объезды улиц Улан-Удэ позволили поймать на нарушениях гражданина, который постоянно массово расклеивает в неположенных местах листовки об оказании помощи бездомным, зависимым от алкоголя и другим социально неблагополучным людям.

Его ловят при расклейке, привлекают к ответственности, но упрямый человек все равно продолжает эту свою деятельность. В этом году он уже был оштрафован три раза на общую сумму 12 тыс. рублей. Наверное, объявлений он расклеил больше, просто не всегда попадается.

В Улан-Удэ для расклейки зачастую нанимают подростков. Потом выясняется, что им пообещали оплату в размере 1-2 тыс. рублей. Но надо знать, что для граждан-расклейщиков штраф составляет 4-5 тыс. рублей. За подростков штраф оплачивают родители. Наказывают отдельно за каждое нелегальное объявление.

Штраф для должностных лиц – 10-15 тыс. рублей, а для юрлиц – 40-60 тыс. В целом, в текущем году по несанкционированной расклейке в Улан-Удэ составлено 24 протокола. Но нарушителей нелегко поймать за совершением акта расклейки.