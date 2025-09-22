В Бурятии наградили тракториста, спасшего село Буй от пожара

В правительстве Бурятии наградили тракториста Буйского лесхоза Александра Кабыша за героический поступок. Мужчине вручили медаль Алдара Цыденжапова за личное мужество, смелые и решительные действия, при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья в тушении ландшафтного пожара в селе Буй.

Напомним, крупное возгорание произошло в Бичурском районе 28 апреля. Пал травы перешёл на надворные постройки и дома села. Чтобы создать разрыв между горящими строениями и соседними домами, на бульдозере работал Александр Кабыш.

«Направляя технику в самый эпицентр пожара, он отталкивал горящие деревянные постройки от соседних строений. Для предотвращения возгорания бульдозера, его поливали водой из пожарных рукавов. Упорная борьба с огненной стихией продолжалась около часа», - рассказывали ранее в Республиканском агентстве лесного хозяйства.