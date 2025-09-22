Жителей Улан-Удэ погрузят в мир финансов

Музей отделения Банка России в Бурятии 27 сентября откроет двери для всех желающих. На экскурсионной программе «Финансовое путешествие» посетители познакомятся с работой главного банка страны, узнают историю банковского дела, научатся защищать свои деньги от рисков, примут участие в полезных интерактивах.

Гости смогут посчитать купюры и монеты на специальных машинах. А эксперты расскажут, как быстро определить подлинность денег на глаз и на ощупь. В музее банка работают две постоянные экспозиции. Одна посвящена становлению и развитию банковской системы в регионе. Вторая рассказывает об эволюции отечественных денег со времен древних русских княжеств до современных технологий.

«Также в программе – финансовый квиз «Стоп: мошенник!», в рамках которого каждый сможет оценить свою готовность противостоять финансовым аферистам, проверить способность своевременно распознавать их уловки», - отметили организаторы.

Экскурсия проводится по предварительной записи по ссылке (https://cbr.ru/openday). Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 6+