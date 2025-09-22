Общество 22.09.2025 в 12:26

Очищая берега, волонтеры Бурятии установили мировой рекорд

Они собрали более тысячи мешков мусора
Текст: Елена Кокорина
Очищая берега, волонтеры Бурятии установили мировой рекорд

20 сентября 2025 года состоялась юбилейная акция волонтерского движения «360», в рамках которой прошла крупнейшая в России одновременная уборка на 30 территориях в пяти регионах страны. Участники акции собрали свыше тысячи мешков мусора и установили мировой и национальный рекорд в номинации «Самая масштабная одновременная уборка прибрежных территорий в населенных пунктах разных регионов России».

Рекорд был официально подтвержден федеральным арбитром Международного агентства InterrekOrd и Реестра рекордов России Юрием Черных.

- В Бурятии акция прошла в г. Северобайкальске, Селенгинском и Баргузинском районах Республики Бурятия. Управление Росреестра Бурятии внесло свой вклад в общее дело, приняв активное участие в акции на локациях в Усть-Баргузине и Северобайкальске. Сотрудники ведомства вместе с другими волонтерами провели уборку прибрежных зон, собрав более тысячи мешков мусора и внеся ощутимый вклад в улучшение экологической обстановки, - сообщили в Управлении Росреестра Бурятии

Проект «360» запущен в 2011 году. Первая акция длилась 360 минут — отсюда и название проекта. За 15 лет к движению присоединились более 173 тысяч волонтёров, собравших почти 5 тысяч тонн мусора. Сегодня проект включает не только уборки, но и строительство экотроп, высадку деревьев и благоустройство турмаршрутов.

Фото: Россреестр по РБ

