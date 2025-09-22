Экс-депутат и педагог из Бурятии получила премию «Поступок»

Экс-депутат Народного Хурала Бурятии от Северобайкальска, директор средней школы № 5 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Матюха города Токмак Запорожской области Оксана Бухольцева стала лауреатом всероссийской премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса.

Награду, статуэтку «Взлетающий журавль», педагогу вручили на торжественной церемонии в театре «Мастерская Петра Фоменко» в Москве. Всего премию получили шесть человек. Напомним, в 2022 году она отправилась на Донбасс, преподавать в одной из школ Донецка. А через несколько месяцев уехала в Запорожскую область, в Токмак.

«Премия объединяет тех, кто сохраняет традиционные духовно-нравственные ценности России, поддерживает культурные проекты и помогает новым регионам – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям», - говорится на сайте мероприятия.