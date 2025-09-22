Общество 22.09.2025 в 12:42

В заказнике Бурятии высыпали мешки соли и зерна

Они послужат подкормкой для животных
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В заказнике Бурятии высыпали мешки соли и зерна

Госинспекторы БУ «Бурприрода» Сергей Шангин и Валерий Тутаев провели мероприятия по выкладке соли и зерна на территории Прибайкальского заказника. Поваренная соль необходима животным для укрепления иммунитета и нормализации физиологических процессов в организме.

- Солонцы необходимы зверям в течение всего года, поэтому они закладываются и пополняются солью по мере необходимости. Специальные площадки помогают сохранить и увеличить численность диких животных. Обустройство солонцов, заготовка сена, выкладка зерна проводятся во всех 13-ти заказниках регионального значения, - рассказали в БУ «Бурприрода».

Фото: БУ «Бурприрода»

Все новости

В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны
22.09.2025 в 13:40
Власти Улан-Удэ раскрыли тайну нового забора на ул. Терешковой
22.09.2025 в 13:26
Жительницу Бурятии осудили за незаконную добычу нефрита на 24,9 млн рублей
22.09.2025 в 12:57
В заказнике Бурятии высыпали мешки соли и зерна
22.09.2025 в 12:42
Экс-депутат и педагог из Бурятии получила премию «Поступок»
22.09.2025 в 12:34
Очищая берега, волонтеры Бурятии установили мировой рекорд
22.09.2025 в 12:26
Жителей Улан-Удэ погрузят в мир финансов
22.09.2025 в 12:10
Внедорожник в Улан-Удэ въехал в электроопору от удара иномарки
22.09.2025 в 12:07
В Бурятии наградили тракториста, спасшего село Буй от пожара
22.09.2025 в 11:29
В Бурятии дети 4-х и 6-ти лет попали в ДТП
22.09.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны
Поздравления принимала Анна Ильинична Пинчук
22.09.2025 в 13:40
Власти Улан-Удэ раскрыли тайну нового забора на ул. Терешковой
Его построили приличия ради
22.09.2025 в 13:26
Жительницу Бурятии осудили за незаконную добычу нефрита на 24,9 млн рублей
Для добычи минерала она нанимала работников
22.09.2025 в 12:57
Экс-депутат и педагог из Бурятии получила премию «Поступок»
Награды удостоена Оксана Бухольцева
22.09.2025 в 12:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru