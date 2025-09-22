В заказнике Бурятии высыпали мешки соли и зерна

Госинспекторы БУ «Бурприрода» Сергей Шангин и Валерий Тутаев провели мероприятия по выкладке соли и зерна на территории Прибайкальского заказника. Поваренная соль необходима животным для укрепления иммунитета и нормализации физиологических процессов в организме.

- Солонцы необходимы зверям в течение всего года, поэтому они закладываются и пополняются солью по мере необходимости. Специальные площадки помогают сохранить и увеличить численность диких животных. Обустройство солонцов, заготовка сена, выкладка зерна проводятся во всех 13-ти заказниках регионального значения, - рассказали в БУ «Бурприрода».

Фото: БУ «Бурприрода»