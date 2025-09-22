Жительницу Бурятии осудили за незаконную добычу нефрита на 24,9 млн рублей

В Иволгинском районном суде Бурятии вынесли приговор 53-летней жительнице села Сотниково за незаконную добычу и хранение более 4,7 т нефрита стоимостью 24,9 млн рублей.

В 2019 году женщина, не имея лицензии на пользование недрами, наняла за деньги неустановленных лиц и организовала добычу минерала в Баунтовском и Муйском районах. После поделочные камни первого сорта сельчанка хранила во дворе своего дома в Сотниково для последующей продажи и получения материальной выгоды.

В апреле этого года нефрит в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли сотрудники УФСБ. Своими действиями осужденная причинила государству ущерб в крупном размере (24 963 634, 80 руб.).

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей (с рассрочкой на четыре месяца). Нефрит общей массой более 4745 кг, хранящийся на территории УФСБ России по РБ, суд обратил в доход государства.