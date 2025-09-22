Власти Улан-Удэ раскрыли тайну нового забора на ул. Терешковой

В столице Бурятии стало известно кто и зачем построил забор близ остановки автобусов «Техникум строительства и городского хозяйства».

Забор начали строить довольно давно. Сначала появился ряд солидных столбов, который шел по ул. Терешковой от остановки и поворачивал направо. Затем стройка на некоторое время затихла и столбы просто торчали, вызывая вопросы о том, что здесь происходит. Недавно все это превратилось в забор.

Как отметили нашему изданию в комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ, согласно общей карте проектов комплексного развития территории, размещенной на сайте ГКУ Республики Бурятия «Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия», территория, расположенная вблизи данной остановки, является территорией, предлагаемой для реализации механизма КРТ.

Как известно, в центре городе уже активно реализуется «пилотный» проект КРТ – после сноса старого жилья там возводится современный высотный микрорайон «Улаан Хото».

Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что пока за новым забором не будет ничего строиться, даже разрешение на строительство никому не выдавалось.

Оказывается, воздвигнув забор, власти просто спрятали от глаз прохожих грустный вид этого места.

Когда тут стояли аварийные бараки, составлявшие первую линию домов, вся эта тоска была не очень видна, заслоненная бараками. Но после их сноса открылся впечатляющий вид на обширный неблагоустроенный участок. Разваленный забор, унылый уличный туалет, возле туалета то и дело образовывается стихийная свалка и т. д. На печальном туалете однажды кто-то написал большими буквами слово «жизнь». Люди долго его читали, пока намалеванное не закрасили.

И теперь земельный участок решили изолировать от взглядов.

«По информации, полученной от МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», Комбинатом ограждение возводится по поручению руководителя Октябрьского района администрации г. Улан-Удэ в целях поддержания эстетики городского пространства», - рассказал Евгений Соболев, и. о. председателя комитета по строительству горадминистрации.

Неужели не нашлось другого способа поддержать эстетику городского пространства, кроме как закрыть грустное место забором? Который тоже, на наш взгляд, не очень веселый. У нас есть вопросы по поводу такого понимания руководством райадминистрации эстетики Улан-Удэ – в частности, эстетики ул. Терешковой, одной из важнейших транспортных артерий города.

А комитет по архитектуре горадминистрации? Он, как понимаем, согласился с этой «заборной эстетикой» на ул. Терешковой?

Предлагаем все же решить проблемный вопрос с грустным видом этого места иначе. Убрать полуразвалившийся забор, сделать что-то с туалетом советских времен, прибраться на участке и т. д. Другими словами, работать непосредственно над проблемой, а не заниматься ее визуальной изоляцией. И в будущем году все же надо убрать этот новопостроенный забор.