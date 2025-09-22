Общество 22.09.2025 в 13:40

В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны

Поздравления принимала Анна Ильинична Пинчук
Текст: Карина Перова
В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны
Фото: минсоцзащиты Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии 20 сентября столетний юбилей отпраздновала Анна Ильинична Пинчук. Как рассказали в минсоцзащиты республики, в военные годы женщина грузила снаряды, патроны на свою полуторку, ГАЗ-АА, и отвозила по прифронтовым дорогам к вагонам. Она отучилась на шофера в 1943 году и в 18 лет пошла работать в воинскую часть.

«Какие это были дороги: машину подбрасывало в ухабах так, что груз в кузове «скакал» и мог в любую секунду сдетонировать. И днем, и ночью, и в жару, и в холод мы загружали снаряды и отвозили по месту требования. Мысли были не о своей безопасности, а о том, как быстрее бы уничтожить фашистскую нечисть, освободить родную землю. И чем больше мы работали, тем нам было радостнее, что своим трудом каждый из нас вносил очень важный вклад в Победу», - вспоминает долгожительница.

Анна Ильинична прожила не менее интересную жизнь и после войны. Женщина помогала односельчанам, заботясь о здоровье каждого жителя. Родила и воспитала детей. Любимым ее занятием было чтение книг. Однако сейчас читать становится труднее, поэтому она слушает телевизор.

«Несмотря на свой возраст, она, как и прежде, думает в первую очередь о других, каждый день находит в себе силы и молится за ребят, чтобы быстрее закончилась специальная военная операция», - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.

Имениннице вручили поздравительное письмо от президента РФ, открытку от главы Бурятии, свидетельство на единовременную денежную выплату, благодарственное письмо от главы Заиграевского района и подарок.

