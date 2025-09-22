Житель Бурятии собрал мешок конопли и попался полиции

41-летнего жителя Мухоршибирского района накануне задержали полицейские Бурятии. Мужчина попался правоохранителям в поле, где и насобирал для себя целый мешок конопли.

Сотрудники полиции задержали его в трёх километрах от улуса Хошун-Узур. – Содержимое мешка растительного происхождения имело характерный запах дикорастущей конопли. Экспертиза установила, что изъятое является марихуаной общим весом более трех килограммов. Задержанный пояснил следствию, что заготовил коноплю для личного употребления, - рассказали в полиции республики.

На задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в крупном размере.

Фото: МВД РБ