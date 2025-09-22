Общество 22.09.2025 в 15:25

В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России

По легенде произошло возгорание на пятом этаже
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Улан-Удэ потушили условный пожар в отделении Банка России по Бурятии. В учениях приняли участие 18 человек и 6 единиц техники МЧС России.

По легенде, из-за короткого замыкания произошло возгорание в конференц-зале на пятом этаже. Администрация объекта организовала эвакуацию персонала. Всего на улицу вышли более ста человек. Однако 3 сотрудника оказались отрезанными от путей эвакуации сильным задымлением, они остались в здании.

«Перед огнеборцами стояла задача спасти людей и эвакуировать их в безопасное место. В ходе разведки условные пострадавшие были найдены звеньями газодымозащитной службы и эвакуированы по лестничным маршам. Очаг возгорания «ликвидирован» на 200 квадратах», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
учения пожарные

Все новости

В минприроды Бурятии жителям рассказали о полезных экопривычках
22.09.2025 в 16:25
Мэр Улан-Удэ поручил избавить фасады и остановки от незаконной рекламы
22.09.2025 в 15:45
В лесах Бурятии высадили более 50 тысяч сосен
22.09.2025 в 15:44
В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России
22.09.2025 в 15:25
Житель Бурятии собрал мешок конопли и попался полиции
22.09.2025 в 14:55
Бурятия вновь снабжает Монголию племенным скотом
22.09.2025 в 14:50
Ночные вылазки жителей Бурятии закончились мордобоем и грабежом
22.09.2025 в 14:02
В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны
22.09.2025 в 13:40
Власти Улан-Удэ раскрыли тайну нового забора на ул. Терешковой
22.09.2025 в 13:26
Жительницу Бурятии осудили за незаконную добычу нефрита на 24,9 млн рублей
22.09.2025 в 12:57
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В минприроды Бурятии жителям рассказали о полезных экопривычках
Людей призывают не вывозить мусор в лес и не захламлять контейнерные площадки ветками и травой
22.09.2025 в 16:25
Мэр Улан-Удэ поручил избавить фасады и остановки от незаконной рекламы
Также Игорь Шутенков наказал разобрать старые остановочные павильоны
22.09.2025 в 15:45
В лесах Бурятии высадили более 50 тысяч сосен
В планах на 2025 год посадить 13 млн молодых деревьев
22.09.2025 в 15:44
Житель Бурятии собрал мешок конопли и попался полиции
3 кг наркоты забрали правоохранители
22.09.2025 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru