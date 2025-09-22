В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России

В Улан-Удэ потушили условный пожар в отделении Банка России по Бурятии. В учениях приняли участие 18 человек и 6 единиц техники МЧС России.

По легенде, из-за короткого замыкания произошло возгорание в конференц-зале на пятом этаже. Администрация объекта организовала эвакуацию персонала. Всего на улицу вышли более ста человек. Однако 3 сотрудника оказались отрезанными от путей эвакуации сильным задымлением, они остались в здании.

«Перед огнеборцами стояла задача спасти людей и эвакуировать их в безопасное место. В ходе разведки условные пострадавшие были найдены звеньями газодымозащитной службы и эвакуированы по лестничным маршам. Очаг возгорания «ликвидирован» на 200 квадратах», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.