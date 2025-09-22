Мэр Улан-Удэ поручил избавить фасады и остановки от незаконной рекламы

Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок фасады зданий и остановочные павильоны города. В частности, он наказал уделить внимание проблеме незаконной расклейки рекламных объявлений.

«На улице Бабушкина, напротив дома 25, находится недействующая остановка в полуразобранном состоянии. Частный предприниматель убрал свои незаконные пристройки, а мы держим эту разруху. Чтобы все старые остановки в нашем городе были демонтированы», – распорядился на совещании Игорь Шутенков.

Председатель комитета муниципального контроля Анна Анучина на сегодняшнем брифинге в мэрии сообщила о принимаемых мерах по борьбе с незаконной рекламой.

«Мы проводим регулярные рейды по выявлению нарушений, особое внимание уделяя остановкам общественного транспорта, фасадам зданий и другим общественным пространствам. За текущий год составлено 57 протоколов по фактам незаконной расклейки объявлений. Общая сумма штрафов превысила 420 тысяч рублей», – рассказала Анна Анучина.

За незаконную расклейку объявлений карают рублем: штрафы для физических лиц составляют от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.