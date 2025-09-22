Общество 22.09.2025 в 15:44

В лесах Бурятии высадили более 50 тысяч сосен

В планах на 2025 год посадить 13 млн молодых деревьев
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В лесах Бурятии высадили более 50 тысяч сосен

В Еравнинском и Тарбагатайском районах Бурятии высадили 50 200 сосен. Их посадка прошла в рамках Всероссийской акции по восстановлению лесов. Общая задача всех регионов страны высадить 70 миллионов деревьев, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Наши лесники ежегодно принимают участие в возобновление леса – это экологические акции, госзадания и компенсационное лесовосстановление. На территории Еравнинского лесничества посадили 35 тысяч молодых сосен, на площади 10 гектаров и в Заудинском лесничестве 15 200, на площади четырёх гектаров. После посадки за молодняком будут тщательно ухаживать и следить за приживаемостью, - рассказала заместитель начальника отдела воспроизводства лесов РАЛХ Наталья Шапаренко,

В ведомстве добавили, что лесовосстановление проходит почти в каждом районе республики. В 2025 году лесники планируют высадить в Бурятии более 13 миллионов молодых деревьев.

Фото: РАЛХ

Теги
сосны посадки

Все новости

В минприроды Бурятии жителям рассказали о полезных экопривычках
22.09.2025 в 16:25
Мэр Улан-Удэ поручил избавить фасады и остановки от незаконной рекламы
22.09.2025 в 15:45
В лесах Бурятии высадили более 50 тысяч сосен
22.09.2025 в 15:44
В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России
22.09.2025 в 15:25
Житель Бурятии собрал мешок конопли и попался полиции
22.09.2025 в 14:55
Бурятия вновь снабжает Монголию племенным скотом
22.09.2025 в 14:50
Ночные вылазки жителей Бурятии закончились мордобоем и грабежом
22.09.2025 в 14:02
В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны
22.09.2025 в 13:40
Власти Улан-Удэ раскрыли тайну нового забора на ул. Терешковой
22.09.2025 в 13:26
Жительницу Бурятии осудили за незаконную добычу нефрита на 24,9 млн рублей
22.09.2025 в 12:57
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В минприроды Бурятии жителям рассказали о полезных экопривычках
Людей призывают не вывозить мусор в лес и не захламлять контейнерные площадки ветками и травой
22.09.2025 в 16:25
Мэр Улан-Удэ поручил избавить фасады и остановки от незаконной рекламы
Также Игорь Шутенков наказал разобрать старые остановочные павильоны
22.09.2025 в 15:45
В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России
По легенде произошло возгорание на пятом этаже
22.09.2025 в 15:25
Житель Бурятии собрал мешок конопли и попался полиции
3 кг наркоты забрали правоохранители
22.09.2025 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru