В лесах Бурятии высадили более 50 тысяч сосен

В Еравнинском и Тарбагатайском районах Бурятии высадили 50 200 сосен. Их посадка прошла в рамках Всероссийской акции по восстановлению лесов. Общая задача всех регионов страны высадить 70 миллионов деревьев, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Наши лесники ежегодно принимают участие в возобновление леса – это экологические акции, госзадания и компенсационное лесовосстановление. На территории Еравнинского лесничества посадили 35 тысяч молодых сосен, на площади 10 гектаров и в Заудинском лесничестве 15 200, на площади четырёх гектаров. После посадки за молодняком будут тщательно ухаживать и следить за приживаемостью, - рассказала заместитель начальника отдела воспроизводства лесов РАЛХ Наталья Шапаренко,

В ведомстве добавили, что лесовосстановление проходит почти в каждом районе республики. В 2025 году лесники планируют высадить в Бурятии более 13 миллионов молодых деревьев.

Фото: РАЛХ