Общество 22.09.2025 в 17:20

В Бурятии ветеранов и участников СВО обеспечили машинами

Бойцам вручили четыре автомобиля с ручным управлением
Текст: Карина Перова
В Бурятии ветеранов и участников СВО обеспечили машинами
Фото: правительство Бурятии

В Бурятии стартовала программа обеспечения автомобилями ветеранов и участников специальной военной операции, которые получили серьёзные ранения, защищая Родину. Инициатива реализовывается по решению президента РФ Владимира Путина, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

Сегодня, 22 сентября, руководитель региона вручил первые четыре машины с ручным управлением воинам – действующим участникам и ветеранам спецоперации. В ближайшее время поступит ещё один автомобиль.

Ранее для ДОСААФ была закуплена тренировочная машина с ручным управлением. На данный момент проходят обучение ещё пять человек, и каждый из них также будет обеспечен личным авто.

«Для наших земляков это большое подспорье. Вернувшись с фронта, они развивают собственное дело, ведут подсобные хозяйства, работают. Личный автомобиль становится для них настоящим помощником в жизни. Будем продолжать поддерживать наших ветеранов», - сказал Алексей Цыденов.

участники СВО машины

