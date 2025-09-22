Общество 22.09.2025 в 17:27

В Улан-Удэ прикрыли четыре подпольных игровых клуба

Их организовал лидер уголовной криминальной среды республики
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ прикрыли четыре подпольных игровых клуба

В Улан-Удэ окончено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Бурятии, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Обвиняемые в возрасте от 26 до 49 лет, с ноября 2022 года по май 2024 года, арендовали нежилые и торговые помещения для проведения азартных игр, наняв штат администраторов и техработников. Организатором стал один из лидеров уголовной криминальной среды Бурятии, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, - рассказали в полиции республики.

Участниками группы соблюдались меры конспирации: вход в игорные заведения разрешался только проверенным лицам, перед пропуском в заведение сверяли с имеющимися фотографиями игроков, по периметру игрового зала шло видеонаблюдение. Члены преступной группы регулярно меняли места дислокации игорного заведения.

- Во время обысков полицейскими было изъято около 150 единиц оборудования. В результате незаконных действий преступной группой был получен доход в сумме более 8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - добавили в полиции.

Фото: МВД РБ

