В Бурятии прошла 17-я национальная монопородная выставка восточносибирской лайки

Судья тщательно оценивали каждого питомца
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Сергея Гонжитова

В Закаменском районе 21 сентября состоялась 17-я национальная монопородная выставка восточносибирской лайки. Событие собрало участников из Бурятии, а также Забайкальского и Хабаровского краев.

Среди почетных гостей выставки были президент национального клуба породы восточносибирская лайка из Санкт-Петербурга Владимир Смелов, судья Российской кинологической федерации из Иркутской области Алексей Кабетов, Татьяна Муха из Иркутска и др.

Судья тщательно оценивали каждого питомца, при этом обращая внимание на такие характеристики, как соответствие стандартам породы, поведение и владение хозяевами навыками управления собаками.

Участники выставки получили специальные дипломы и призы, а победителей в отдельных категориях наградили кубками и медалями.

«Мы гордимся тем, что у нас самое большое поголовье восточносибирских лаек в России. Наши охотники-любители высоко ценят этих собак. Они учат этому своих детей и берут им щенков для ухода и воспитания», - сказал глава Закаменского района Сергей Гонжитов.

выставка восточносибирская лайка

22.09.2025 в 17:39
