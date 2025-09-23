Посылка интернет-магазина обошлась жительнице Бурятии в 1,3 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стала жительница Закаменского района Бурятии, отдавшая преступникам 1,3 млн рублей, взятых в долг у соседей и знакомых. Началось все со звонка от сотрудника крупного интернет-магазина и сообщения о поступлении посылки.

По классике женщину попросили продиктовать код из смс-сообщения, содержащего номер заказа, что она и сделала, а сразу после пришло уведомление о взломе Госуслуг с указанием телефона поддержки.

- Женщина позвонила и узнала об оформлении доверенности на третье лицо, находящееся в розыске и имеющее статус «иноагента». Затем ей звонили сотрудники спецслужбы и старший инспектор по финансовому мониторингу, разговоры с которыми длились часами. Ее убедили в оформлении на её имя трёх кредитов по 300 000 рублей каждый и необходимости их погашения для «переактивации счёта». Следуя указаниям, женщина занимала деньги у знакомых и вносила их на указанную карту через банкомат, используя специальный «защищённый канал», - рассказали в полиции республики.

Спустя некоторое время ей сообщили о проблемах со счетами мужа и потребовали перевести дополнительные средства по той же схеме. Женщина отказалась, так как её супруг не согласился участвовать в операции и звонки прекратились. Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница Закаменского района обратилась в полицию.

