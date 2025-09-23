Общество 23.09.2025 в 09:44

В Улан-Удэ высадили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников

Озеленили скверы, школы и улицы
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники городского Горлесхоза продолжают озеленять город. Этой осенью в Улан-Удэ уже высажено более 1500 деревьев и кустарников — от хвойных и плодовых до декоративных и крупных пород. Растения подобраны с учётом нашего климата, чтобы зелёные насаждения хорошо прижились и радовали горожан круглый год.

Новая растительность появилась в скверах «Яблоневый» и «Три медведя», на территории 63-й школы, на улицах Ботаническая, Терешковой, Бабушкина и Пушкина. Здесь появились десятки новых деревьев –ели, рябины, калины, декоративные кустарники и быстрорастущие серебристые тополя. Скоро новые деревья сделают аллеи уютнее, а дворы живописнее.

Фото: мэрия города

посадка деревьев

