Общество 23.09.2025 в 10:01

Детские врачи Бурятии покорили Галину

Коллектив больницы взобрался на пик в окрестностях Аршана
Текст: Елена Кокорина
Детские врачи Бурятии покорили Галину

В минувшие выходные сотрудники Детской республиканской клинической больницы взобрались на живописный пик Галина, расположенный в окрестностях Аршана Тункинского района Бурятии.

Пик Галина, также известный как Гоё («Красавица»), возвышается на 2198 метров над уровнем моря. С его вершины открывается захватывающая панорама Тункинской долины и соседних вершин, включая гору Трехглавая, пики Аршан, Дружба и Любви.

В восхождении приняли участие врачи ДРКБ со своими семьями. Самым юным участником стал 10-летний Насан, для которого это восхождение стало первым опытом покорения горной вершины. Выход в горы получился запоминающимся и стал не просто спортивным достижением, но и символом сплоченности коллектива, преданности здоровому образу жизни и любви к родной природе, - рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Фото: ДРКБ

горы

