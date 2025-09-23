Детские врачи Бурятии покорили Галину

В минувшие выходные сотрудники Детской республиканской клинической больницы взобрались на живописный пик Галина, расположенный в окрестностях Аршана Тункинского района Бурятии.

Пик Галина, также известный как Гоё («Красавица»), возвышается на 2198 метров над уровнем моря. С его вершины открывается захватывающая панорама Тункинской долины и соседних вершин, включая гору Трехглавая, пики Аршан, Дружба и Любви.

В восхождении приняли участие врачи ДРКБ со своими семьями. Самым юным участником стал 10-летний Насан, для которого это восхождение стало первым опытом покорения горной вершины. Выход в горы получился запоминающимся и стал не просто спортивным достижением, но и символом сплоченности коллектива, преданности здоровому образу жизни и любви к родной природе, - рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Фото: ДРКБ