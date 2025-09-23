Общество 23.09.2025 в 11:01
Прокуратура Бурятии обязала подключить дом бойца СВО к электросетям
Сетевая организация нарушила сроки технологического присоединения
Текст: Карина Перова
В Бурятии супруга участника специальной военной операции пожаловалась в прокуратуру на электросетевую организацию. Женщина рассказала, что заключила с ресурсником договор о технологическом присоединении к сетям построенного жилого дома в СНТ «Росинка» Заиграевского района. Однако энергетики ничего не сделали и срок истек.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать организацию подключить жилище к электросетям.
«Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Решение суда исполнено, дом заявительницы подключен к электрическим сетям», - отметили в прокуратуре Бурятии.
Тегиэлектросети прокуратура