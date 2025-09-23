Прокуратура Бурятии обязала подключить дом бойца СВО к электросетям

В Бурятии супруга участника специальной военной операции пожаловалась в прокуратуру на электросетевую организацию. Женщина рассказала, что заключила с ресурсником договор о технологическом присоединении к сетям построенного жилого дома в СНТ «Росинка» Заиграевского района. Однако энергетики ничего не сделали и срок истек.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать организацию подключить жилище к электросетям.

«Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Решение суда исполнено, дом заявительницы подключен к электрическим сетям», - отметили в прокуратуре Бурятии.