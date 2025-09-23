Колледж Бурятии оказался среди лучших на Российской студвесне

В Ставрополе 20 сентября завершилась «Российская студенческая весна» для учащихся профессиональных образовательных организаций. В ней приняли участие 2 тысячи студентов из 70 регионов России.

Студенты Технологического колледжа ВСГУТУ вошли в число лучших – у ребят одно 3-е место и два спецприза. Так, Вадим Ведерников забрал «бронзу» в номинации «Рэп. Авторский материал» с песней «Привет из Бурятии».

Бато Соктоев получил спецприз за творческую гибкость в номинации «Музыкальный клип». А Софья Иванова завоевала специальный приз со своей коллекцией «Хухэ Тэнгэри» за синтез этнического и кэжуал стилей (номинация «Готовое к носке»).