23.09.2025 в 11:21

Испугавшись укола, улан-удэнец сломал в скорой помощи кардиограф

Врачам пришлось вызывать на подмогу Росгвардию
Текст: Елена Кокорина
Испугавшись укола, улан-удэнец сломал в скорой помощи кардиограф

Пьяный пациент в Улан-Удэ разбил кардиограф врачей скорой помощи, которые приехали к нему по вызову. Такая реакция мужчины случилась из-за того, что он панически боится уколов. Врачам пришлось воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации, установленной в автомобиле «скорой помощи», и вызывать Росгвардию.

- Когда группа задержания прибыла на место, во дворе жилого многоквартирного дома в Октябрьском районе стояла карета «скорой помощи». Медработники рассказали, что нетрезвый пациент вел себя агрессивно, оскорблял врачей и сломал кардиограф, - сообщили в Росгвардии.

Поднявшись в квартиру, сотрудники обнаружили там пьяного мужчину с подбитым глазом. Оказалось, что «скорую» вызвала его сожительница, а сам он боится уколов и поэтому так отреагировал. Ранее судимого 40-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции.

Фото: Росгвардия Бурятии

