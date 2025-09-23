Сторож в Бурятии за бутылку и пачку сигарет продал охраняемое имущество

45-летний предприниматель в Селенгинском районе Бурятии обратился в полицию с заявлением о краже пиломатериалов. С охраняемой строительной базы в Гусиноозерске у него пропало около 10 кубометров обрезной доски.

Под подозрение оперативников попал местный 52-летний мужчина, который работал сторожем в организации заявителя.

- В ходе расследования выяснили, что мужчина продал вверенное ему имущество за бутылку водки и пачку сигарет. В полиции он уже дал признательные показания. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи и другие преступления. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в МВД республики.

Фото: loon.site