9-летнюю школьницу из Бурятии наградили медалью МЧС России

Накануне ученице 4 класса 55-й школы города Улан-Удэ Арюне Базаровой, была вручена медаль МЧС России «За спасение на пожаре». Награждение провели на торжественном собрании, посвященном открытию памятника пожарным и спасателям.

- В марте этого года, 9-летняя Арюна была в доме с младшей сестрой, когда в жилье случился пожар. Отважная девочка не растерялась и позвонила спасателям. Следуя инструкциям диспетчера, она нашла в себе силы отыскать путь к спасению, - рассказали в МЧС республики.

С высокой наградой девочку поздравили огнеборцы и сделали вместе с юной спасательницей групповое фото.

Фото: МЧС РБ