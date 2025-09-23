Общество 23.09.2025 в 13:24

Электромонтеры Улан-Удэ победили на международном конкурсе

Команда МБУ «Горсвет» обошла соперников из девяти городов
Текст: Карина Перова
Электромонтеры Улан-Удэ победили на международном конкурсе
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова

Команда МБУ «Горсвет» города Улан-Удэ стала лучшей на IV международном конкурсе профессионального мастерства электромонтеров городского освещения.

Столицу Бурятии представляли опытные сотрудники – главный инженер Максим Амиров, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей Роман Сназин и Евгений Баженов. Они соревновались с девятью сильнейшими командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Екатеринбурга, Перми, Саратова, а также из Минска и Ташкента.

Конкурсантам предстояло пройти три непростых этапа. В решающем противостоянии с командой МБУ «Ленсвет» улан-удэнские специалисты выполнили задание на все 100 баллов.

электромонтер конкурс

