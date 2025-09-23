Общество 23.09.2025 в 13:51

Жительница Бурятии прописала пятерых человек в доме без окон, дверей и полов

Женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии прописала пятерых человек в доме без окон, дверей и полов
Фото: loon.site

В Бурятии жительницу Кяхты осудили за фиктивную регистрацию пяти граждан РФ в своем помещении, принадлежащем ей на праве собственности. Она прописала жителей других регионов России по просьбе своей знакомой, подтвердив их заявления на портале «Госуслуги».

После по адресу массовой регистрации выехали сотрудники миграционной службы. В ходе проверки специалисты выяснили, что дом не пригоден для проживания – отсутствуют двери, окна и полы.

«Тем самым были выявлены признаки фиктивной регистрации. Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей», - отметили в Кяхтинском районном суде.

