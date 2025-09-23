Общество 23.09.2025 в 14:09

В Улан-Удэ до середины октября ограничат движение по улице Смолина

Работы будут проходить на крайней правой полосе
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ до середины октября ограничат движение по улице Смолина

На перекрестке улиц Смолина и Советская в Улан-Удэ с 24 сентября ограничат движение по крайней правой полосе, ведущей к Бурятскому госуниверситету. Как сообщили в комитете по строительству администрации города, на этом участке до середины октября будет проводиться замена старых коммунальных сетей.

Дополнительно в ночь с 21:00 24 сентября до 7:00 25 сентября на улице Смолина ограничат движение после перекрестка с улицей Профсоюзная.

«Это необходимо для установки трубы, которая потребуется при замене коммуникаций на участке улицы Смолина. Утром движение на данном участке будет восстановлено в полном объёме», - заявили в мэрии.

