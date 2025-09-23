Улан-удэнца оштрафовали за публикацию в соцсетях своего «геройства»

Сотрудники ГИБДД Бурятии привлекли к ответственности водителя нарушившего правила дорожного движения. Молодой мужчина выехал на встречку и опубликовал видео в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей.

- Факт выезда на трамвайные пути встречного направления был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. Нарушение совершил 29-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» на пр. Автомобилистов. Нарушитель признался, что 22 сентября снял и опубликовал ролик, где он выезжает на трамвайные пути. В отношении водителя составлен административный протокол. Ему назначен штраф в размере 7500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что водители могут быть привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, зафиксированные гражданами или опубликованные в социальных сетях. Регулярный мониторинг соцсетей позволяет выявлять правонарушения и инициировать проверки.

Фото: ГИБДД РБ