В аэропорту Улан-Удэ появится бесплатная вода

Приятная новость для пассажиров Бурятии. Аэропорт «Байкал» в ближайшее время обеспечит вылетающих пассажиров бесплатной питьевой водой.

«В настоящее время приступили к реализации такой задачи. Подобрано решение, которое соответствует всем техническим и санитарным нормам. Договор на поставку питьевых фонтанов подписан. О сроках реализации и местах установки питьевых фонтанов сообщим дополнительно», - сообщили в аэропорту «Байкал».

Эта мера призвана решить давнюю проблему чрезмерно завышенных цен, на которую обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство регулярно получает жалобы от граждан. Пассажиры из разных уголков России, не только из столичных аэропортов, выражают недовольство стоимостью базовых товаров и прежде всего стоимостью питьевой воды. Так бутылка 0,5 литра в обычных супермаркетах продаётся в среднем за 25-40 рублей. А в аэропортах - 100-300 рублей. Это несоразмерно высоко.

Ведомство направило официальные поручения. Их получили территориальные органы службы в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Бурятии. Именно в этих регионах функционируют крупнейшие аэропорты страны. Далее местные управления ФАС (УФАС) проверят компании, которые занимают доминирующее положение на рынке розничной торговли в аэропортах. Это является прямым нарушением антимонопольного законодательства.

Руководство ФАС настаивает: аэропорты должны оборудовать устройствами бесплатной питьевой воды. Как в аэропортах за границей, где бесплатные фонтанчики начали повсеместно устанавливать более 20 лет назад. До нас это дошло только сейчас.