Пешеходов в Улан-Удэ будут предупреждать об опасности баллончиками с краской

На улицах Улан-Удэ появились цветные надписи, напоминающие пешеходам о правилах дорожного движения. Их создали местные школьники и сотрудники полиции. Новостью поделились в Комитете образования города.

- В рамках недели безопасности наши педагоги, совместно с сотрудниками ГИБДД и учениками школы №40, провели акцию «Трафарет безопасности». У пешеходных переходов они создали надписи, напоминающие всем о необходимости соблюдать ПДД. Граффити создали с помощью трафаретов и баллончиков с краской, - уточнили в ведомстве.

Цветные надписи не только привлекает внимание пешеходов, но и помогает детям запомнить, как правильно вести себя на дороге, считают в Комитете по образованию.

Фото: loon.site