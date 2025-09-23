Общество 23.09.2025 в 17:32
Пешеходов в Улан-Удэ будут предупреждать об опасности баллончиками с краской
На дорогах появились цветные «Трафареты безопасности»
Текст: Елена Кокорина
На улицах Улан-Удэ появились цветные надписи, напоминающие пешеходам о правилах дорожного движения. Их создали местные школьники и сотрудники полиции. Новостью поделились в Комитете образования города.
- В рамках недели безопасности наши педагоги, совместно с сотрудниками ГИБДД и учениками школы №40, провели акцию «Трафарет безопасности». У пешеходных переходов они создали надписи, напоминающие всем о необходимости соблюдать ПДД. Граффити создали с помощью трафаретов и баллончиков с краской, - уточнили в ведомстве.
Цветные надписи не только привлекает внимание пешеходов, но и помогает детям запомнить, как правильно вести себя на дороге, считают в Комитете по образованию.
