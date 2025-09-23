Более 30 зданий в центре Улан-Удэ пострадали от аварии

В МУП «Водоканал» уточнили, какие дома попали под отключение водоснабжения из-за аварии на Смолина, 38б.

Ограничили подачу холодного водоснабжения 32-м административным зданиям по следующим адресам: ул. Советская, 2 (Диализный центр), детсад «Алые паруса»; ул. Корабельная: 30, 32, 32/1, 32/12, 32/13, 32/18, 32/21, 33, 45, Автостанция; ул. Ленина 35, 35Б, 39 (ввод 2), 40, 44, 49, 49А; ул. Профсоюзная: 7, 9, 10; ул. Советская: 15, 18, 23, 30, 32Б, 32Б к1; ул. Смолина 30А, 36а, 51, 57В, 65А.

По любым вопросам горожане могу обратиться в диспетчерскую службу 44-00-00 или 44-10-33.

Фото: loon.site