Житель Бурятии купил омуля на 269 тысяч рублей и попался полиции

Полиция Бурятии задержала 54-летнего местного жителя, который приобрел у неизвестного лица 18 кг байкальского омуля. Патрульная машина остановила его в п. Селенгинск Кабанского района.

Водитель автомобиля ВАЗ-2105 перевозил 37 туш омуля общим весом более 18 килограммов в алюминиевой ёмкости. Экспертная оценка причинённого ущерба водным биологическим ресурсам составила 269 тысяч рублей.

- Полицейским мужчина рассказал, что приобрёл рыбу у неизвестного лица на берегу реки Селенга в соседнем селе. Отметим, что в период с 15 августа по 15 ноября в бассейне этого водоёма введён полный запрет на вылов биоресурсов. За приобретение имущества, добытого заведомо преступным путём, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД республики.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить лицо, которое занималось выловом рыбы.

Фото: МВД РБ